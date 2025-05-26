Ерік Тен Хаг (праворуч) знову спробує свої сили в Бундеслізі

Новим головним тренером «Байєра» став Ерік тен Хаг, повідомляє офіційний сайт «фармацевтів». 55-річний фахівець підписав з леверкузенцями контракт на два сезони – до 2027 року. На своїй посаді нідерландець замінить Хабі Алонсо, який перейшов у «Реал».

Нагадаємо, тен Хаг тренерську кар’єру розпочав у 2002 році в молодіжній команді «Твенте». Його першим самостійним проектом стала робота в «Гоу Ехед Іглс» у 2012-му. Згодом він два сезони провів у другій команді «Баварії», звідки перейшов в «Утрехт». Найбільшого успіху досяг з «Аяксом», який виводив у півфінал Ліги чемпіонів, а також тричі робив переможцем Ередівізі.

Останнім його місцем роботи був «Манчестер Юнайтед», з яким він виграв Кубок Англії, і звідки був звільнений у жовтні 2024 року через провальні результати.

До слова, «Байєр» у поточній кампанії не зумів захистити чемпіонство, фінішувавши на другій сходинці, а також вилетів у півфіналі Кубка Німеччини та 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.