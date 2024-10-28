54-річний наставник виграв з манкуніанцями два трофеї

Нідерландський фахівець Ерік Тен Хаг покинув посаду головного тренера «Манчестер Юнайтед», повідомляє офіційний сайт англійського клубу. Причиною звільнення стали незадовільні результати команди – після 9-ти турів «червоні дияволи» йдуть у турнірній таблиці АПЛ на чотирнадцятій сходинці, набравши 11 очок. Останньою краплею для босів МЮ стала поразка від «Вест Хема» (1:2).

Нагадаємо, Тен Хаг очолив «Манчестер Юнайтед» у липні 2022 року. Під його керівництвом манкуніанці здобули два трофеї – Кубок ліги у 2023 році та Кубок Англії в сезоні 2023/24.

Тимчасово виконувати обов’язки головного тренера буде Рууд ван Ністелрой (легендарний нападник виступав за «червоних дияволів» з 2001 по 2006 роки).

До слова, «Манчестер Юнайтед» у поточному сезоні продовжує виступи одразу в трьох турнірах: англійській Прем’єр-лізі (14-та сходинка після 9-ти турів), Кубку футбольної ліги (в 1/8 команда зіграє з Лестером) та Лізі Європи (після 3-х турів команда йде двадцятою з 3-ма пунктами).