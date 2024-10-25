Результати наших команд у єврокубках залишають бажати кращого

На тижні (в період з 5 по 7 жовтня) відбулись матчі 3-го туру у єврокубках. У Лізі чемпіонів донецький «Шахтар» у Лондоні зазнав поразки від англійського «Арсенала» (0:1), а в Лізі Європи «Динамо» в Римі поступилось італійській «Ромі» (0:1). За підсумками проведеного туру УЄФА оновив таблицю коефіцієнтів.

Попи дві поразки Україна зуміли зберегти свою позицію, залишившись на 21-й сходинці з доробком у 23 бали. Справжній подарунок Україні зробили Швеція та Кіпр. Якби ці країни взяли максимум очок на тижні, то скоротили б відставання від України до 0,25 і 0,525 бала відповідно. І вже наступного єврокубкового тижня могли б зазіхати на позиції України (була б загроза падіння на 23-тє місце і, як наслідок, старт чемпіона УПЛ з першого кваліфікаційного раунду). Однак представники Швеції та Кіпру програли усі шість матчів з шести.

Водночас в таблиці Україна отримала нового переслідувача – Угорщину. Це сталося завдяки перемозі «Ференцвароша» над французькою «Ніццою» (1:0) у Лізі Європи. Як наслідок, Угорщина набрала 0,5 бала, обійшли Словаччину та Швецію, які у 3-му турі єврокубків не набрали очок, і тепер відстає від України на 1,5 бала. Та вже наступного тижня «Динамо» зможе власноруч пригальмувати конкурента, оскільки у 4-му турі ЛЄ прийматиме «Ференцварош».

Не змінилося відставання України від 20-ї Сербії – 0,675 очок. Натомість Хорватія завдяки перемозі загребського «Динамо» над австрійським «Зальцбургом» (2:0) у Лізі чемпіонів змогла закріпитись на 19-й сходинці, збільшивши відрив від України до 2,775 бала. У топ-10 таблиці коефіцієнтів змін не відбулось: очолює рейтинг Англія, на другому місці перебуває Італія, а третьою йде Іспанія.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА: топ-10 (станом на 19 липня)

Англія – 94,303 очка (7/7 команд у єврокубках)

Італія – 82,856 (8/8)

Іспанія – 77,275 (7/7)

Німеччина – 75,160 (8/8)

Франція – 62,236 (6/7)

Нідерланди – 57,400 (5/6)

Португалія – 54,256 (5/5)

Бельгія – 47,200 (5/5)

Чехія – 40,650 (4/5)

Туреччина – 38,300 (4/5)

…

18. Польща – 28,625 (2/4)

19. Хорватія – 25,775 (1/4)

20. Сербія – 23,675 (2/5)

21. Україна – 23,000 (2/5)

22. Угорщина – 21,500 (1/4)

23. Швеція – 21,250 (3/4)

24. Словаччина – 21,250 (3/4)

Нагадаємо, своє чергові матчі у єврокубках українці проведуть вже за два тижні: «Шахтар» у середу, 6 листопада, прийматиме швейцарський «Янг Бойз» у Лізі чемпіонів, а «Динамо» наступного дня зіграє з угорським «Ференцварошем» у Лізі Європи.