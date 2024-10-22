Донецький клуб не зумів взяти бодай очко з англійцями, але присоромив скептиків

У вівторок, 22 жовтня, донецький «Шахтар» у Лондоні поступився місцевому «Арсеналу» в межах 3-го туру Ліги чемпіонів. Експерти пророкували українцям нищівний розгром, однак підопічні Маріно Пушіча пропустили лише одного разу – Дмитро Різник записав до свого пасиву прикрий автогол.

Ліга чемпіонів 2024/25, 3-й тур

«Арсенал» (Англія) – «Шахтар» (Україна) – 1:0

Гол: Різник, 29 (аг.)

З перших хвилин «Арсенал» затис «Шахтар» на його половині поля і взявся створювати моменти. Господарі сходу подали декілька кутових, один з яких ледь не завершився голом – Калафйорі дивом не влучив у ворота з близької відстані. Донеччани огризнулись випадом Егіналдо лівим флангом, однак довершити справу бразилець не зумів, поскупившись на передачу Сікану.

«Шахтар» ближче до середини тайму оговтався і зумів подолати агресивний пресинг суперника. «Арсенал» натомість втілив кількість у якість і на 29-й хвилині вийшов вперед: Мартінеллі обіграв Коноплю і пробив з меж штрафного – м'яч влучив у стійку, вдарився об спину Різника і влетів у сітку.

По перерві «гірники» заграли активніше і створили низку напівмоментів, які, однак завершились нічим. Серед найяскравіших – шанс у Зубкова (Олександр після пасу Судакова не наважився на удар з вигідної позиції, а намагався вивести партнера сам на сам – м’яч перехопили) та Педрінью у доданий час (Райя потягнув удар бразильця). На 75-й хвилині Бондар зіграв рукою у власному штрафному й арбітр після перегляду VAR призначив пенальті. До м'яча підійшов Троссард і... не зумів переграти Різника – Дмитро у падінні відбив ногами.

Перемога принесла «Арсеналу» 7 очок і четверту сходинку турнірної таблиці Ліги чемпіонів, «Шахтар» з одним пунктом опустився на 29-те місце.