Чемпіон України заробив перше очко в оновленому євротурнірі

У середу, 18 вересня, «Шахтар» виїзним матчем проти італійської «Болоньї» стартував у Лізі чемпіонів. Попри шанс вийти вперед вже на старті зустрічі, донеччани не змогли реалізувати пенальті, втратили двох гравців через травми, але втримали нічию, набравши перше очко у турнірі.

Ліга чемпіонів, 1-й тур

«Болонья» (Італія) – «Шахтар» (Україна) – 0:0

Нереалізований пенальті: Судаков, 4 (Шахтар)

Вже на 2-й хвилині Пош у власному штрафному зачепив Егіналду і той опинився на газоні. Арбітр призначив пенальті, який взявся виконувати Судаков. На жаль, Георгій не зумів переграти Скорупскі – голкіпер «Болоньї» вгадав напрямок польоту м’яча.

Дощ, який періщив увесь день, дуже заважав гравцям і пересуванню м’яча, що призводило до помилок у простих ситуаціях. В середині тайму Скорупскі брутально зіграв на виході й буквально вирубав Сікана, розбивши тому ніс і завдавши травми – Данило змушений був покинути поле. За трохи Маріно Пушічу довелось робити другу вимушену заміну – після удар по ногах гру не зміг продовжити Юхим Конопля.

Вже у доданий час Кастро отримав передачу в штрафному майданчику і прицільно пробив у лівий нижній кут воріт – Різник зумів дотягнутися і перевести на кутовий.

Другий тайм почався з атак «Болоньї» – Різник тричі поспіль рятував «Шахтар» від вірного гола. Фаббіан, Пош, а згодом Кастро – всі свої атаки господарі доводять до ударів. Вже у доданий час одразу троє італійців виходили на небезпечний навіс, але донеччанам пощастило і все завершилось безгольовою нічиєю.

Свій наступний поєдинок у Лізі чемпіонів «Шахтар» проведе 2 жовтня проти італійської «Аталанти». Початок зустрічі о 19:45.