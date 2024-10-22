Наразі команди зберігають паритет – у кожної по дві перемоги та по дві поразки

У вівторок, 22 жовтня, донецький «Шахтар» у гостях протистоятиме англійському «Арсеналу». Поєдинок відбудеться в межах 3-го туру Ліги чемпіонів на стадіоні «Емірейтс» у Лондоні й розпочнеться о 22:00 за київським часом. Обслуговувати матч буде французька бригада арбітрів на чолі з 41-річним Бенуа Бастьєном (за VAR відповідатиме його земляк Бенуа Мілло).

«Арсенал» потроху повертається на вершину не лише англійського, але й світового футболу. Лондонці під керівництвом Мікеля Артети минулого сезону до останнього боролись за чемпіонство в АПЛ з «Манчестер Сіті», однак не витримали конкуренції на фініші й завершили першість другими. У Лізі чемпіонів «каноніри» дійшли до чвертьфіналу, мінімально поступившись «Баварії».

У поточному сезоні «Арсенал» лише цими вихідними зазнав дебютної поразки в АПЛ від «Борнмута» (0:2), тож до протистояння з «Шахтарем» підійде не в найкращому гуморі, намагаючись реабілітуватись перед своїми уболівальниками за прикру осічку.

У першому турі оновленої Ліги чемпіонів лондонці розійшлись миром з «Аталантою» (0:0), а в другому – здолали ПСЖ (2:0). На руку «Шахтарю» переповнений лазарет Арсенала – під питанням участь у матчі Мартіна Едегора, Такехіро Томіясу, Бена Вайта, Букайо Сака, Кірана Тірні, Юрр’єна Тімбера та Олександра Зінченка.

Щодо підопічних Маріно Пушіча, то перед дуеллю з «Арсеналом» вони здобули складну перемогу над «Колосом» (1:0) в УПЛ. В Лізі чемпіонів команда зіграла внічию з «Болоньєю» (0:0) і була розгромлена «Аталантою» (0:3) – як наслідок, у турнірній таблиці «гірники» йдуть з 1 очком 27-ми.

Прийдешня зустріч стане для опонентів п'ятою – усі минулі поєдинки суперники зіграли в рамках групового раунду Ліги чемпіонів. Наразі у команд по дві перемоги. Різниця м'ячів – 9:8 на користь лондонців.

FAVBET беззаперечним фаворитом протистояння вважає «Арсенал». На перемогу англійців дають мізерні 1,11, тоді як успіх «Шахтаря» оцінюють у шалені 21,00. Нічия котирується в 10,50.

Фахівці чекають мегарезультативного матчу: стандартний тотал 2,5 більше становить 1,31, тоді як тотал менше 2,5 – 3,40. Найбільше шансів забити в «Арсенала» мають Габріел Жезус та Кай Хаверц (по 1,85). В українців максимальні перспективи відзначитись прогнозують Григорію Судакову (5,50).

Де дивитися матч Ліги чемпіонів між «Арсеналом» та «Шахтарем»

Пряма трансляція відбудеться на каналі MEGOGO «Футбол Перший». Там само о 21:00 починає свою роботу передматчева студія, а о 23:55 буде розбір перипетій гри.