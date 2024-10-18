Ковалівці не можуть здолати донеччан вже 13 матчів поспіль

У п’ятницю, 18 жовтня, «Шахтар» в межах 10-го туру УПЛ в Ковалівці зустрічався з «Колосом». «Хлібороби» ще жодного разу у своїй історії не вигравали у донеччан, тож зарядженості підопічним Олександра Поздєєва вистачало. На жаль, долю протистояння вирішив автогол від косовського легіонера Іліра Краснічі, який намагаючись врятувати свої ворота, зрізав м’яч у сітку.

Україна, УПЛ, 10-й тур

«Колос» (Ковалівка) – «Шахтар» (Донецьк) – 0:1

Гол: Краснічі, 59 (аг.)

«Шахтар» з перших хвилин кинувся до воріт суперника, але нічого небезпечного створити не вдавалось. «Колос» свідомо віддав ініціативу супернику, сподіваючись на контратаки. І вже до 10-ї хвилини мав мінімум дві нагоди відзначитись, але спочатку Різник потягнув м’яч з-під поперечини, а згодом Велетню не вистачило сили для прострілу у воротарський.

В середині тайму Болівар з метра не влучив у ворота «Шахтаря» після передачі Велетня, а потім Різник врятував після удару головою Краснічі. Саме косовар став головним антигероєм «Колоса», коли на 59-й хвилині замкнув м’яч у свої ворота після стрімкої атаки Судакова-Зубкова. Гості могли подвоювати перевагу наприкінці зустрічі, але Пахолюк героїчно витягнув удари Зубкова і Бондаренка.

Вже у доданий час «Колос» таки дотис суперника, змусивши Коноплю зрізати м’яч у власні ворота, але… VAR зафіксував удар Дієго в лице Педрінью в зародку атаки в центрі поля і рахунок залишили без змін. Як наслідок, «Шахтар» набрав 19 очок і залишився четвертим, «Колос» з 8-ма пунктами тринадцятий.

Вже у вівторок, 22 жовтня, підопічні Маріно Пушіча в межах 3-го туру Ліги чемпіонів у Лондоні зіграють з місцевим «Арсеналом». Початок зустрічі о 22:00 за київським часом.