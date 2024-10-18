Напередодні італійське видання Tuttosport опублікувало фінальний список претендентів на премію найкращого молодого гравця у 2024 році – Golden Boy. До нього увійшли 25 гравців віком до 21 року – 20 футболістів обрали за підсумками їхніх виступів, а ще п'ять включило саме видання.

На жаль, цього року до переліку не потрапив жоден українець. Серед претендентів був захисник львівського «Руха» Богдан Слюбик – він увійшов у топ-100, але через травму поки не дебютував у поточному сезоні, тож не може претендувати на нагороду Golden Boy-2024.

Найбільше претендентів делегувала Франція – одразу 6 гравців. По чотири футболісти представляють Іспанію та Англію, по два – Бразилію та Туреччину. Ще по одному футболісту з Аргентини, Бельгії, Ізраїлю, Нідерландів, Німеччини, Норвегії та Португалії.

Щодо клубної приналежності, то лідером по представництву є «Манчестер Юнайтед» і ПСЖ (по 3 виконавців). По двоє гравців представляють «Барселону», «Манчестер Сіті», «Баварію», «Реал» Мадрид та «Ювентус». По одному футболісту делегували «Аякс», «Бенфіка», «Борусія» Дортмунд, «Валенсія», «Зальцбург», «Крістал Пелас», «Монако», «Порту» та «Тоттенхем».

Фінальний список претендентів на премію Golden Boy-2024 виглядає наступним чином:

Ламін Ямаль (Іспанія, «Барселона»)

(Іспанія, «Барселона») Жоау Невеш (Португалія, ПСЖ)

(Португалія, ПСЖ) Воррен Заїр-Емері (Франція, ПСЖ)

(Франція, ПСЖ) Алехандро Гарначо (Аргентина, «Манчестер Юнайтед»)

(Аргентина, «Манчестер Юнайтед») Пау Кубарсі (Іспанія, «Барселона»)

(Іспанія, «Барселона») Савіо (Бразилія, «Манчестер Сіті»)

(Бразилія, «Манчестер Сіті») Ріко Льюїс (Англія, «Манчестер Сіті)»

(Англія, «Манчестер Сіті)» Александар Павловіч (Німеччина, «Баварія»)

(Німеччина, «Баварія») Коббі Майну (Англія, «Манчестер Юнайтед»)

(Англія, «Манчестер Юнайтед») Йоррел Хато (Нідерланди, «Аякс»)

(Нідерланди, «Аякс») Лені Йоро (Франція, Манчестер Юнайтед)

(Франція, Манчестер Юнайтед) Джеймі Байноу-Гіттенс (Англія, «Борусія» Дортмунд)

(Англія, «Борусія» Дортмунд) Кенан Їлдіз (Туреччина, «Ювентус»)

(Туреччина, «Ювентус») Крістіан Москера (Іспанія, «Валенсія»)

(Іспанія, «Валенсія») Адам Вортон (Англія, «Крістал Пелас»)

(Англія, «Крістал Пелас») Арда Гюлер (Туреччина, «Реал» Мадрид)

(Туреччина, «Реал» Мадрид) Матіс Тель (Франція, «Баварія»),

(Франція, «Баварія»), Дезіре Дуе (Франція, ПСЖ)

(Франція, ПСЖ) Оскар Глух (Ізраїль, «Зальцбург»)

(Ізраїль, «Зальцбург») Самуель Омородіон (Іспанія, «Порту»)

(Іспанія, «Порту») Вілсон Одобер (Франція, «Тоттенхем»)

(Франція, «Тоттенхем») Ендрік (Бразилія, «Реал» Мадрид)

(Бразилія, «Реал» Мадрид) Андреас Шельдеруп (Норвегія, «Бенфіка»)

(Норвегія, «Бенфіка») Еліс Бен Сегхір (Франція, «Монако»)

(Франція, «Монако») Семуель Мбангула (Бельгія, «Ювентус»)

Нагадаємо, нагороду Golden Boy вперше вручили у 2003 році як премію найкращому молодому гравцю у Європі. Серед переможців за 21 рік існування нагороди були: Ліонель Мессі, Кіліан Мбаппе, Джуд Беллінгем та інші. У 2023-му серед претендентів на приз було одразу три українці – воротарі Павло Ісенко й Олександр Сапутін, а також захисник Максим Дячук.

Переможець 2024 року визначиться у понеділок, 16 грудня, у Турині, Італія.