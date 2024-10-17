39-річний португалесь не перестає дивувати своєю працелюбністю

Португальський форвард «Аль-Насра» та збірної Португалії Кріштіану Роналду другий рік поспіль і вшосте у цьому десятиріччі очолив рейтинг найприбутковіших футболістів світу за версією журналу Forbes.

Контракт з саудівським клубом принесе Роналду в 2024 році 220 млн доларів «брудними» (до відрахування податків та виплат посередникам). Ще 65 мільйонів 39-річному португальцю принесуть рекламні контракти та інша діяльність за межами поля. Загалом Кріштіану з 285 млн доларів удвічі обігнав головного суперника за кількістю «Золотих м’ячів» – Ліонеля Мессі.

Аргентинець, який нині виступає за океаном в МЛС, за межами поля заробляє навіть більше за Роналду – 75 млн доларів. Натомість його «підводить» контракт з «Інтером» Маямі, де він отримує «жалюгідні» 60 мільйонів річних. Загалом – 135 млн доларів.

У топ-3 за найбільшими заробітками також потрапив Неймар, який належить саудівському «Аль-Хілялю», але вже давно не грає через серйозну травму. За контрактом бразилець отримує 80 млн доларів, а ще 30 мільйонів йому приносить інша діяльність (загалом 110 млн доларів).

Топ-10 найбільш високооплачуваних футболістів світу:

1. Кріштіану Роналду (Португалія) – 285 мільйонів доларів («Аль-Наср», Саудівська Аравія)

(Португалія) – 285 мільйонів доларів («Аль-Наср», Саудівська Аравія) 2. Ліонель Мессі (Аргентина) – 135 мільйонів («Інтер» Маямі, США)

(Аргентина) – 135 мільйонів («Інтер» Маямі, США) 3. Неймар (Бразилія) – 110 мільйонів («Аль-Хіляль», Саудівська Аравія)

(Бразилія) – 110 мільйонів («Аль-Хіляль», Саудівська Аравія) 4. Карім Бензема (Франція) – 104 мільйони («Аль-Іттіхад», Саудівська Аравія)

(Франція) – 104 мільйони («Аль-Іттіхад», Саудівська Аравія) 5. Кіліан Мбаппе (Франція) – 90 мільйонів («Реал» Мадрид, Іспанія)

(Франція) – 90 мільйонів («Реал» Мадрид, Іспанія) 6. Ерлінг Холанд (Норвегія) – 60 мільйонів («Манчестер Сіті», Англія)

(Норвегія) – 60 мільйонів («Манчестер Сіті», Англія) 7. Вінісіус Жуніор (Бразилія) – 55 мільйонів («Реал» Мадрид, Іспанія)

(Бразилія) – 55 мільйонів («Реал» Мадрид, Іспанія) 8. Мохамед Салах (Єгипет) – 53 мільйони («Ліверпуль», Англія)

(Єгипет) – 53 мільйони («Ліверпуль», Англія) 9. Садьйо Мане (Сенегал) – 52 мільйони («Аль-Наср», Саудівська Аравія)

(Сенегал) – 52 мільйони («Аль-Наср», Саудівська Аравія) 10. Кевін де Брюйне (Бельгія) – 39 мільйонів («Манчестер Сіті», Англія)

Нагадаємо, рейтинг найбільш високооплачуваних футболістів у світі Forbes включає оцінку доходів на полі за сезон 2024/25, включаючи базові зарплати, бонуси та, у деяких випадках, угоди щодо прав на імідж клубів. Оцінки за межами поля відображають річні грошові кошти від підтримки, ліцензування, виступів і пам’ятних речей, а також бізнес, яким керують гравці.