The World’s 10 highest-paid football players in 2024 according to Forbes.



1. Cristiano Ronaldo- $285 million

2. Lionel Andrés Messi- $135 million

3. Neymar dos Santos Jr. - $110 million

4. Karim Mostafa Benzema- $104 million

5. Kylian Mbappé Lottin- $90 million

