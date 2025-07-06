Донеччани розписали непросту нічию з чехами

У неділю, 6-го липня, «Шахтар» в межах підготовки до старту в Лізі Європи у своєму другому спарингу на зборах у Словенії зустрічався з чеським «Словацко». Донеччани пропустили ще до середини першого тайму і зуміли відігратись лише в другій половині зустрічі. Попри надзусилля і низку моментів гра завершилась бойовою нічиєю.

Товариський матч

«Шахтар» (Україна) – «Словацко» (Чехія) – 1:1

Голи: Невертон, 71 – Гавлік, 26

На старті зустрічі Кевін віддавав на хід Педро Енріке, але простріл не пройшов. Згодом Егіналдо, який мчав до воріт суперника, опинився в офсайді. Був шанс загострити в Аліссона, однак його простріл у штрафний забрав голкіпер чехів.

В середині тайму «Словацко» створив два поспіль моменти й вийшов вперед. Спочтаку Травнік бив у ближню дев'ятку – Різник перевів на кутовий. А згодом Гавлік з лінії штрафного зі стандарту прошив стінку, м'яч зачепив Бондаренка й влетів у сітку. «Шахтар» огризнувся ударом Кевіна в дальню дев'ятку, але воротар зумів перевести на кутовий.

На 36-й хвилині чехи ледь не подвоїли свою перевагу – Стойчевскі вистрибнув вище за захисників і головою замкнув у стійку. Данічек добивав, але не влучив у порожній кут.

По перерві Аліссон з лінії штрафного цілив у праву дев'ятку – кіпер «Словацко» у карколомному стрибку перевів на кутовий. За хвилину бразилець зумів забити, перекинувши сферу через голкіпера після пасу Судакова, але арбітр зафіксував офсайд і гол не зарахував.

В середині другого тайму Швед, який вийшов на заміну, віддав діагональну передачу на дальню стійку і Невертон головою замкнув у сітку, зробивши рахунок 1:1. Вже у доданий час Кауна бив з меж штрафного, голкіпер у падінні відбив перед собою, Азаров пішов на добивання, м'яч влучив у руку захиснику, але рефері пенальті не дав. Зрештою, все завершилось бойовою нічиєю.

Нагадаємо, поєдинок проти «Словацко» став останнім перед стартом «Шахтаря» в Лізі Європи. Підопічні Арди Турана вже 10 липня зіграють у 2-му турі кваліфікації ЛЄ проти фінського «Ільвеса».