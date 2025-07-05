Арда Туран готується до свого першого офіційного матчу

«Шахтар» на своєму сайті оприлюднив перелік гравців, які візьмуть участь в іграх 1-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи сезону 2025/26. До заявки потрапило 29 гравців, серед яких 13 легіонерів.

Варто зазначити, що у списку з’явилися нові імена з клубної академії – шанс проявити себе на найвищому рівні отримали Микола Огарков, Віктор Цуканов та Ростислав Баглай.

Офіційна заявка «Шахтаря» на матчі Ліги Європи:

Голкіпери: 23. Кіріл Фесюн, 31. Дмитро Різник, 34. Ростислав Баглай*

23. Кіріл Фесюн, 31. Дмитро Різник, 34. Ростислав Баглай* Захисники: 5. Валерій Бондар, 12. Георгій Гочолеішвілі, 13. Педро Енріке, 16. Іраклі Азаров, 17. Вінісіус Тобіас, 18. Алаа Грам, 22. Микола Матвієнко, 26. Юхим Конопля, 65. Микола Огарков*, 74. Мар’ян Фарина

5. Валерій Бондар, 12. Георгій Гочолеішвілі, 13. Педро Енріке, 16. Іраклі Азаров, 17. Вінісіус Тобіас, 18. Алаа Грам, 22. Микола Матвієнко, 26. Юхим Конопля, 65. Микола Огарков*, 74. Мар’ян Фарина Півзахисники: 6. Марлон Гомес, 8. Дмитро Криськів, 9. Мар’ян Швед, 10. Георгій Судаков, 11. Кевін, 20. Антон Глущенко*, 21. Артем Бондаренко, 24. Віктор Цуканов*, 27. Олег Очеретько, 29. Єгор Назарина, 30. Аліссон, 38. Педріньйо, 39. Невертон

6. Марлон Гомес, 8. Дмитро Криськів, 9. Мар’ян Швед, 10. Георгій Судаков, 11. Кевін, 20. Антон Глущенко*, 21. Артем Бондаренко, 24. Віктор Цуканов*, 27. Олег Очеретько, 29. Єгор Назарина, 30. Аліссон, 38. Педріньйо, 39. Невертон Нападники: 2. Лассіна Траоре, 7. Егіналду, 19. Кауан Еліас

*Гравці, заявлені за списком В

Нагадаємо, «Шахтар» першим з українських команд розпочне офіційну частину нового сезону – підопічні Арди Турана вже 10 липня зіграють у кваліфікації Ліги Європи проти фінського «Ільвеса».