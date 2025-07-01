Андрій Борячук спробує реанімувати свою кар'єру в кам'янець-подільській команді

Форвард Андрій Борячук продовжить кар’єру в «Епіцентрі», повідомляє офіційний сайт команди з Хмельницької області. 29-річний нападник приєднався до колективу Сергія Нагорняка у статусі вільного агента. Терміни угоди не розголошуються, однак за даними Transfermarkt контракт розраховано на один сезон – до 30 червня 2026 року.

Нагадаємо, Борячук – вихованець «Шахтаря». Також встиг пограти за «Маріуполь», турецький «Різеспор», угорський «Мезекевешд» та львівський «Рух». Останнім його клубом був харківський «Металіст 1925».

За свою кар’єру нападник загалом зіграв у 176 матчах, в яких відзначився 47 голами та 14 асистами. За національну збірну України провів 2 поєдинки (дебют відбувся 16 листопада 2018 року). Transfermarkt оцінює його в 300 тисяч євро.

До слова, «Епіцентр» за підсумками минулого сезону феєрично виграв Першу лігу і вперше у своїй історії пробився до елітного дивізіону.