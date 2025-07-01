Орест Лебеденко спробує себе у новій першості

Лівий захисник Орест Лебеденко продовжить кар’єру у складі «Віторії Гімараєш», повідомляє офіційний сайт португальського клубу. 26-річний оборонець підписав з командою Прімейра-ліги контракт на 3 роки. Фінансові деталі угоди не розголошуються.

Нагадаємо, Лебеденко – вихованець «Карпат». За головну команду «зелено-білих» дебютував у 2017-му. Через два роки перейшов в іспанський «Луго» (відправлявся в оренду в донецький «Металург»). У січні 2023-го став гравцем «Депортіво», однак вже влітку того ж року став гравцем португальської «Візели» з другого португальського дивізіону. За підсумками минулого сезону Орест потрапив до офіційної символічної збірної чемпіонату. Transfermarkt оцінює гравця в 600 тисяч євро.

До слова, «Віторія Гімараєш» в елітному дивізіоні Португалії фінішувала на шостій сходинці турнірної таблиці.