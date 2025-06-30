Віктор Коваленко знову шукатиме собі новий клуб

Півзахисник Віктор Коваленко покинув «Емполі», повідомляє прес-служба тосканців. Контракт 29-річного гравця був розрахований до 30 червня 2025 року.

Вихованець «Шахтаря» став жертвою масштабної чистки після вильоту команди з Серії А. Окрім нашого земляка клуб також попрощався з Лоренцо Коломбо, Маттіа Де Шільйо, Себастьяно Еспозіто, Ліамом Хендерсоном, Юссефом Мале, Крістіаном Куаме, Ардіаном Ісмайлі, Сабою Сазоновим, Олою Сольбаккеном, Девісом Васкесом, Маттія Віті, Шимоном Журковскі та Марко Сільвестрі.

Нагадаємо, Коваленко приєднався до «Емполі» в лютому 2025 року у статусі вільного агента. За цей час Віктор зіграв у 8 матчах, в яких забив гол. За підсумками сезону 2024/25 команда посіла у турнірній таблиці чемпіонату Італії 18-те місце і вилетіла у Серію В.

До слова, це був вже другий захід Коваленка в «Емполі» – в сезоні 2023/24 він виступав за тосканців на правах оренди з «Аталанти». Transfermarkt оцінює гравця в 1 млн євро.