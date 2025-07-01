Юрій Климчук спробує себе у таборі «хліборобів»

Форвард «Руху» Юрій Климчук покинув львівську команду, інформує офіційний сайт «жовто-чорних». 28-річний нападник продовжить кар’єру в «Колосі». Про терміни та умови контракту не повідомляється, однак за даними Transfermarkt гравець обійшовся ковалівцям в 400 тисяч євро і підписав угоду до 30 червня 2027 року.

Нагадаємо, Климчук – вихованець кам’янської «Сталі», в якій і розпочав професіональну кар’єру. До «Руха» приєднався взимку 2019 року, коли «жовто-чорні» ще виступали у Першій лізі. Відтоді Юрій відіграв 135 матчів, у яких забив 42 голи і віддав 15 результативних передач. Усе це рекордні показники в історії «Руху». Transfermarkt оцінює його в 700 тисяч євро.

Нагадаємо, минулого сезону «Рух» у турнірній таблиці УПЛ фінішував на восьмій сходинці, а «Колос» був лише десятим.