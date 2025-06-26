Євгеній Кучеренко спробує свої сили в Чемпіоншипі

Український воротар черкаського ЛНЗ Євгеній Кучеренко став гравцем «Данді Юнайтед», повідомляє офіційний сайт шотландського клубу. 25-річний голкіпер підписав з «мандариновими» контракт на два сезони з можливістю продовження ще на рік. Сума компенсації не розголошується.

Нагадаємо, Кучеренко – вихованець київського «Арсенала». На професіональному рівні дебютував за донецький «Шахтар», виступаючи за команди U-17, U-19 та дубль. У липні 2019-го перейшов у португальську «Лейрію». У лютому 2020-го повернувся в Україну і приєднався до «Колоса» (з відходом в оренду в «Поділля» та казахський «Аксу»).

У лютому 2023-го перебрався у грузинську «Ділу», з якої у січні 2024-го перейшов в ЛНЗ. Минулого сезону провів за фіолетових 29 матчів, в яких пропустив 37 голів (у 8 поєдинках відстояв «на нуль»). За молодіжну збірну України провів 1 матч. Transfermarkt оцінює його в 600 тисяч євро.

До слова, «Данді Юнайтед» за підсумками попередньої першості посів у чемпіонаті Шотландії четверте місце та здобув путівку до Ліги конференцій, де розпочне виступи з другого кваліфікаційного раунду.