Юрій Тлумак не зумів переконати тренерський штаб «жовто-чорних» у своїй профпридатності

Львівський «Рух» на своєму офіційному сайті оголосив про припинення співпраці з півзахисником Юрієм Тлумаком. Контракт, який був розрахований до 30 червня 2026 року, сторони розірвали достроково.

Нагадаємо, 22-річний Тлумак – син легендарного голкіпера «Карпат» Андрія Тлумака. Свої професіональні виступи розпочав у таборі «зелено-білих». В серпні 2022 року перейшов у київське «Динамо», але одразу ж вирушив в оренду у «Чорноморець».

В січні 2022-го за 120 тисяч євро перейшов у «Зорю», звідки відправлявся в «Карпати» в оренду. Взимку 2024-го достроково припинив співпрацю з луганцями й у статусі вільного агента повернувся до табору «левів». У січні 2025-го, після інформації про об’єднання «Карпат» та «Руху» перейшов до «жовто-чорних».

У сезоні, що минув, провів за Рух лише три матчі (загалом не набралось навіть 90 хвилин). Transfermarkt оцінює його у 100 тисяч євро.

До слова, раніше «Рух» оголосив про припинення співпраці з півзахисником Артуром Рябовим та захисником Олегом Горіним.