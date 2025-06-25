ФК «Рух» достроково розірвав контракт з Юрієм Тлумаком
22-річний півзахисник не входить у плани Івана Федика
Львівський «Рух» на своєму офіційному сайті оголосив про припинення співпраці з півзахисником Юрієм Тлумаком. Контракт, який був розрахований до 30 червня 2026 року, сторони розірвали достроково.
Нагадаємо, 22-річний Тлумак – син легендарного голкіпера «Карпат» Андрія Тлумака. Свої професіональні виступи розпочав у таборі «зелено-білих». В серпні 2022 року перейшов у київське «Динамо», але одразу ж вирушив в оренду у «Чорноморець».
В січні 2022-го за 120 тисяч євро перейшов у «Зорю», звідки відправлявся в «Карпати» в оренду. Взимку 2024-го достроково припинив співпрацю з луганцями й у статусі вільного агента повернувся до табору «левів». У січні 2025-го, після інформації про об’єднання «Карпат» та «Руху» перейшов до «жовто-чорних».
У сезоні, що минув, провів за Рух лише три матчі (загалом не набралось навіть 90 хвилин). Transfermarkt оцінює його у 100 тисяч євро.
До слова, раніше «Рух» оголосив про припинення співпраці з півзахисником Артуром Рябовим та захисником Олегом Горіним.