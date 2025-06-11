«Рух» оголосив про призначення нового головного тренера
Львівський клуб оперативно знайшов заміну Віталію Пономарьову
Новим головним тренером «Руху» став Іван Федик, повідомляє офіційний сайт львівського клубу. Терміни та умови угоди не розголошуються. 37-річний фахівець замінив на своїй посаді Віталія Пономарьова, який вирушив тренувати черкаський ЛНЗ.
Нагадаємо, це вже другий прихід фахівця до керма «жовто-чорних» – саме під керівництвом Федика «Рух» виборов право виступати в українській Прем’єр-лізі. На посаді головного тренера Іван Зінонович працював з 2020-го по 2021-й роки та провів на чолі команди 40 матчів. Опісля він виконував у клубі функції директора з футболу. А у сезоні 2024/25 очолював «Рух-2», з яким посів 2-ге місце у групі «А» Другої ліги.
До тренерського штабу Федика увійшли: Валентин Слюсар та Ярослав Мартинюк (асистенти головного тренера), Андрій Ковтун (тренер воротарів), Олег Кононихін (тренер з фізичної підготовки) і Віктор Чижик (відеоаналітик).
Зазначимо, що «Рух» розпочне роботу під керівництвом нового тренерського штабу 23 червня.
До слова, минулий сезон «жовто-чорні» завершили на 8 сходинці турнірної таблиці УПЛ, набравши 38 очок.