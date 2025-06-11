Іван Федик повертається у головну команду «жовто-чорних»

Новим головним тренером «Руху» став Іван Федик, повідомляє офіційний сайт львівського клубу. Терміни та умови угоди не розголошуються. 37-річний фахівець замінив на своїй посаді Віталія Пономарьова, який вирушив тренувати черкаський ЛНЗ.

Нагадаємо, це вже другий прихід фахівця до керма «жовто-чорних» – саме під керівництвом Федика «Рух» виборов право виступати в українській Прем’єр-лізі. На посаді головного тренера Іван Зінонович працював з 2020-го по 2021-й роки та провів на чолі команди 40 матчів. Опісля він виконував у клубі функції директора з футболу. А у сезоні 2024/25 очолював «Рух-2», з яким посів 2-ге місце у групі «А» Другої ліги.

До тренерського штабу Федика увійшли: Валентин Слюсар та Ярослав Мартинюк (асистенти головного тренера), Андрій Ковтун (тренер воротарів), Олег Кононихін (тренер з фізичної підготовки) і Віктор Чижик (відеоаналітик).

Зазначимо, що «Рух» розпочне роботу під керівництвом нового тренерського штабу 23 червня.

До слова, минулий сезон «жовто-чорні» завершили на 8 сходинці турнірної таблиці УПЛ, набравши 38 очок.