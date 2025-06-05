Екснаставник Руху спробує вивести «фіолетових» на новий рівень

Новим головним тренером ЛНЗ став Віталій Пономарьов, повідомляє офіційний сайт черкаського клубу. Подробиці угоди не розголошуються. На своїй посаді 50-річний фахівець замінив Романа Григорчука, якого було достроково звільнено через незадовільні результати.

Нагадаємо, минулий сезон виявився провальним для ЛНЗ – команда фінішувала в УПЛ поруч із зоною вильоту, посівши дванадцяту сходинку і набравши 31 очко. У Кубку України черкасці завершили виступив ще на стадії 1/8 фіналу, поступившись першоліговій «Вікторії». До слова, кампанію на чолі «фіолетових» розпочинав ще іспанець Андрес Карраско.

Пономарьов останні 5 років працював у системі Руху. Він здобув репутацію прогресивного тренера, який вміє працювати з молоддю та досягати результату. Під його керівництвом юнацька команда львівського «Руху» двічі ставала чемпіоном України серед U-19 у сезонах 2021/22 та 2022/23, а також дійшла до 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА.

У сезоні 2023/24 Віталій Пономарьов на чолі основної команди «Руху» фінішував у кроці від єврокубкової зони. У попередній кампанії «жовто-чорні» фінішували на восьмій сходинці минулого чемпіонату.