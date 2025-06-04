Наступним клубом Пономарьова стане черкаський ЛНЗ

Головний тренер «Руху» Віталій Пономарьов покинув львівську команду, повідомляє офіційний сайт «жовто-чорних». Разом з 50-річним фахівцем клуб покидає і його тренерський штаб – Геннадій Щекотилін, Віталій Романюк, Іван Шуга, Андрій Радь та Мар’ян Шевчук.

Нагадаємо, Пономарьов приєднався до «Руху» у серпні 2020 року, очоливши команду U-19. Під його керівництвом юнаки стали чемпіонами України у сезонах 2021/22 та 2022/23. Також, «рухівці» дійшли до 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА. Загалом Віталій Юрійович провів на чолі молодіжки 67 матчів, в яких здобув 46 перемог, 13 раз зіграв унічию та зазнав 8 поразок.

У березні 2023 року Пономарьов очолив головну команду «Руху». У статусі головного тренера він здобув 26 перемог, 30 нічиїх та 21 поразки у 77 поєдинках.

Минулий сезон «жовто-чорні» завершили на 8 сходинці турнірної таблиці УПЛ, набравши 38 очок.

До слова, раніше повідомлялося, що Пономарьов очолить черкаський ЛНЗ.