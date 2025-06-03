Вихованці клубу зробили ведмежу послугу головній команді харків'ян

Харківський «Металіст 1925» після року перерви зумів повернутися в УПЛ, двічі здолавши у плейоф «Лівий берег» (1:0, 1:0). Саме на арені київського клубу «жовто-сині» приймали своїх суперників у домашніх матчах Першої ліги і планували продовжувати це робити в елітному дивізіоні. Однак такій співпраці несподівано настав кінець, повідомляє «Брутальний футбол».

Під час матчів плейоф між командами на трибунах звучали образливі скандування з боку фанатів харків'ян. Вболівальників також підтримували вихованці клубної академії. Керівництво «Металіста 1925» згодом перепросило за поведінку своїх гравців, однак «Лівий Берег» вирішив остаточно розірвати співпрацю та більше не надаватиме стадіон харків’янам.

«Повідомляємо вас, що епізод з неприйнятною поведінкою вихованців футбольної академії «Металіста 1925» з нецензурною лайкою на адресу «Лівого Берега» (тим більше мовою окупантів, які забрали життя у безлічі киян і харків'ян) шкодить діловим відносинам наших клубів, які тривають вже досить давно», – йдеться у листі.

Нагадаємо, окрім «Металіста 1925» УПЛ поповнилась також «Епіцентром», «Полтавою» та «Кудрівкою». Натомість у Першу лігу вилетіли «Інгулець», «Чорноморець», «Ворскла» та «Лівий Берег».