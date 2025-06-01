«Лівий Берег» не зумів затриматись в УПЛ

У понеділок, 1 червня, «Металіст 1925» у матчі-відповіді за вихід в УПЛ мінімально здолав «Лівий Берег» і за підсумками двох поєдинків здобув право повернутися в еліту українського футболу.

УПЛ, плейоф

«Металіст 1925» (Харків) – «Лівий Берег» (Київ) – 1:0 (перший матч – 1:0)

Гол: Калітвінцев, 90

Перша гра завершилась мінімальною перемогою команди з Першої ліги завдяки голу Арі Моури (1:0). Переможця у матчі-відповіді визначили лише на останній хвилині матчу – Ермір Рашіца асистував Владиславу Калітвінцеву, який головою відправив м'яч у сітку. Як наслідок, «Металіст 1925» повернувся в УПЛ після річної перерви.

Таким чином, новачками Прем’єр-ліги стали «Епіцентр» та «Полтава», які здобули прямі путівки в еліту і замінять там «Інгулець» та «Чорноморець», що вилетіли напряму (і гратимуть у Першій лізі). Також у найсильнішому дивізіоні змагатимуться «Кудрівка» та «Металіст 1925», які завоювали це право, здолавши «Ворсклу» та «Лівий Берег» відповідно.

Цікаво, що «Епіцентр», «Полтава» та «Кудрівка» вийшли в УПЛ вперше у своїй історії.