Одразу два клуби вперше в історії вийшли в елітний дивізіон

У суботу, 24 травня, у Чемпіонській групі Першої ліги відбулися матчі останнього туру сезону 2024/25. За їхніми результатами визначились два клуби, що напряму вийшли до Прем'єр-ліги.

Нагадаємо, за три тури до кінця чемпіонату першу путівку в еліту здобув «Епіцентр». На другу ж перепустку претендували «Полтава» та «Кудрівка» (якій треба було перемагати «Епіцентр» та сподіватися на поразку конкурентів). «Полтава» здобула мінімальну перемогу над «Металістом» (1:0) і забезпечила собі перший в історії вихід в УПЛ (цікаво, що ще в сезоні 2021/22 команда грала у Другій лізі).

Четвірка фіналістів Першої ліги:

1. «Епіцентр» – 53 очки

2. «Полтава» – 41 очко

3. «Металіст 1925» – 36 очок

4. «Кудрівка» – 35 очок

Напередодні ж визначились головні невдахи УПЛ. «Інгулець» розписав бойову нічию з «Ворсклою» (1:1) і вилетів у Першу лігу («Чорноморець» попрощався з елітою ще у попередньому турі), а «Оболонь» у більшості дотисла «Лівий Берег» (1:0). Таким чином у перехідних матчах за збереження прописки в найсильнішому дивізіоні боротимуться «Ворскла» та «Лівий Берег».

Дати проведення перехідних матчів УПЛ:

️ Четвер, 29 травня. «Кудрівка» – «Ворскла»

️ Четвер, 29 травня. «Лівий Берег» – «Металіст 1925»

️ Неділя, 1 червня. «Ворскла» – «Кудрівка»

️ Неділя, 1 червня. «Металіст 1925» – «Лівий Берег»

До слова, для того, щоб стати повноцінними учасниками елітного дивізіону, «Епіцентр» та «Полтава» мають отримати атестат від Української асоціації футболу.