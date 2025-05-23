Сезон 2024/25 добігає свого логічного завершення

Українська Прем'єр-ліга спільно з Професійною футбольною лігою провели жеребкування вирішальних матчів за місце в еліті на сезон 2025/26, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

Згідно з результатами лотереї клуб який фінішує в УПЛ на 13-й сходинці, зіграє з четвертим місцем Першої ліги. Відповідно, 14-та команда УПЛ стане суперником бронзового призера Першої ліги. Долю виходу до наступного раунду визначатиметься у двоматчевому протистоянні.

Пари плейоф:

Перші матчі: 29 травня (четвер)

4 команда Першої ліги – 13 команда УПЛ

14 команда УПЛ – 3 команда Першої ліги

Матчі-відповіді: 1 червня (неділя)

13 команда УПЛ – 4 команда Першої ліги

3 команда Першої ліги – 14 команда УПЛ

Нагадаємо, наразі 13-те та 14-те місця в УПЛ посідають «Ворскла» та «Лівий Берег», які мають по 27 очок. У Першій лізі на третій сходинці розмістилась «Кудрівка», «Металіст 1925» – четвертий (в обох по 35 балів).