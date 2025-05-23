УПЛ провела жеребкування плейоф за право виступати в еліті: розклад матчів
Українська Прем'єр-ліга спільно з Професійною футбольною лігою провели жеребкування вирішальних матчів за місце в еліті на сезон 2025/26, повідомляє офіційний сайт УПЛ.
Згідно з результатами лотереї клуб який фінішує в УПЛ на 13-й сходинці, зіграє з четвертим місцем Першої ліги. Відповідно, 14-та команда УПЛ стане суперником бронзового призера Першої ліги. Долю виходу до наступного раунду визначатиметься у двоматчевому протистоянні.
Пари плейоф:
Перші матчі: 29 травня (четвер)
4 команда Першої ліги – 13 команда УПЛ
14 команда УПЛ – 3 команда Першої ліги
Матчі-відповіді: 1 червня (неділя)
13 команда УПЛ – 4 команда Першої ліги
3 команда Першої ліги – 14 команда УПЛ
Нагадаємо, наразі 13-те та 14-те місця в УПЛ посідають «Ворскла» та «Лівий Берег», які мають по 27 очок. У Першій лізі на третій сходинці розмістилась «Кудрівка», «Металіст 1925» – четвертий (в обох по 35 балів).