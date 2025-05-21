«Зелено-білі» отримають додаткову підтримку на матчі з «Зорею»

У неділю, 25 травня, у завершальному 30-му турі УПЛ сезону 2024/25 «Карпати» на стадіоні «Україна» прийматимуть «Зорю». Попри прикру поразку у попередньому матчі від «Колоса» (1:2) «зелено-білі» зберігають шанси на потрапляння у єврокубки, тож поєдинок проти луганців матиме доленосне значення для команди Владислава Лупашка.

За повідомленням офіційного сайту «Карпат», клуб отримав дозвіл на збільшення квоти вболівальників на цей матч. Таким чином, це дозволить додати у продаж декілька тисяч квитків, і «леви» зможуть отримати ще потужнішу підтримку на стадіоні.

Клуб прагне надати можливість відвідати матч якомога більшій кількості вболівальників, тож просить з розумінням поставитись до того, що не всі місця на секторах, куди продаватимуться додаткові перепустки, перебувають в належному стані.

Додаткові квитки на недільний матч проти «Зорі», який стартує о 18:00, вже можна придбати на Gastroli.ua та на офіційному сайті клубу.

Нагадаємо, після 29-ти турів «Карпати» у турнірній таблиці УПЛ йдуть на п’ятій сходинці, маючи у своєму доробку 46 очок. Конкурентами «левів» за вихід у Лігу конференцій є «Полісся» та «Кривбас», які мають по 47 та 46 балів відповідно, і саме вони зустрінуться між собою в паралельному матчі в боротьбі за єврокубки.