Нападник зібрав у своїй колекції трофеї з чотирьох країн світу

Український нападник ЮКСА Роман Дебелко оголосив про завершення кар’єри футболіста. Останній свій матч 31-річний футболіст зіграв у неділю, 18 травня, у Першій лізі проти Металіста (3:3). За ЮКСА нападник виступав з 2024 року.

«Більше не хочу мучити ні себе, ні футбол. Приходить момент, коли треба піти. Всьому, що я маю у своєму житті, я завдячую футболу. Я б не поїздив по інших країнах, не зустрів би свою дружину. Можливо, я не став яскравим гравцем, але не сказав ще останнього слова в футболі. Закінчую навчання на ліцензію категорії B», – сказав форвард в коментарі «Українському футболу».

Нагадаємо, Дебелко – вихованець івано-франківського «Прикарпаття». Дорослу кар’єру розпочав у 2010 році в складі донецького «Металурга» (2010-2014). Далі був вояж в оренду у вірменський «Бананц» (2013) і повернення в Україну.

Після двох сезонів у кам’янській «Сталі» (2015-2017), Роман перейшов у львівські «Карпати» (2017-2019), звідки відправлявся в оренду в естонську «Левадію» (2018). За кордоном також виступав за латвійську «Ригу» (2019-2020) та білоруський «Шахтар» Солігорськ (2021). У 2021-му знову повернувся на батьківщину і три сезони провів у криворізькому «Кривбасі». Останнім його клубом став першоліговий ЮКСА.

Зі «Сталлю» Роман став срібним призером Першої ліги (2014/15). З «Левадією» взяв срібло чемпіонату Естонії (2018), виграв Кубок (2017/18) та Суперкубок країни (2018). З «Ригою» здобув золото латвійської першості (2019), а з «Шахтарем» завоював Суперкубок Білорусі (2021). У складі «Кривбасу» став бронзовим призером чемпіонату України (2023/24).