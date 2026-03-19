У четвер, 26 березня, збірна України у півфіналі плейоф відбору на ЧС-2026 зіграє з командою Швеції. Номінально домашній для «синьо-жовтих» поєдинок відбудеться в іспанському місті Валенсія на «Естадіо Сьютат де Валенсія». Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Де дивитися матч Україна – Швеція онлайн

Трансляцію гри ексклюзивно покаже MEGOGO на своїй платформі, а також безкоштовно на телеканалі «MEGOGO Спорт» у цифровому ефірі Т2 та кабельних мережах.

Переможець цього протистояння вийде до фіналу плейоф, де 31 березня зіграє з тріумфатором пари Польща – Албанія.

Варто зазначити, що збірна України вже дізналася потенційних суперників у фінальному турнірі ЧС-2026. Якщо команда Сергія Реброва зможе пробитися на Мундіаль, то потрапить у групу F, де її опонентами будуть Нідерланди, Японія та Туніс.

Нагадаємо, ЧС-2026 відбудеться з 11 червня до 19 липня в США, Мексиці та Канаді. Це буде дебютна світова першість, у якій візьмуть участь 48 збірних (з 1998-го по 2022-й роки на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами).