Президент «Полісся» Геннадій Буткевич зі свіжопризначеним наставником Русланом Ротанем

«Полісся» на своєму офіційному сайті оголосило про підписання контракту з Русланом Ротанем. Екс-тренер «Олександрії» підписав з житомирцями контракт на три роки. На своїй посаді він замінив Імада Ашура, якого зі скандалом звільнили за два тури до фінішу чемпіонату.

Нагадаємо, Ротань у статусі футболіста виступав за «Дніпро» (1998-2005, 2008-2017), «Динамо» (2005-2008, 2018) та празьку «Славію» (2017). У його колекції чемпіонство України (2006/07), два Кубки України (2005/06, 2006/07) та два Суперкубки країни (2006, 2007), а також вихід у фінал Ліги Європи (2014/15).

Тренерську кар’єру розпочав у 2018 році як асистент у донецькому «Олімпіку» (2018). Очолював молодіжну збірну України (2018-2023), з якою вийшов до півфіналу чемпіонату Європи-2023. Під його керівництвом «синьо-жовті» вперше в історії незалежної України здобули путівку на футбольний турнір Олімпійських ігор. Згодом він очолив олімпійську збірну України на Літній Олімпіаді в Парижі.

З 2022-го по 2025-й роки тренував «Олександрію», з якою вперше в історії клубу здобув срібні медалі УПЛ (сезон 2024/25).

Нагадаємо, «Полісся» у сезоні, що минув, посіло у турнірній таблиці чемпіонату України четверту сходинку і здобуло право виступати у Лізі конференцій.