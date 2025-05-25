«Зелено-білим» у вирішальному матчі не допомогли, ані рідні стіни, ані додаткова армія уболівальників

У неділю, 25 травня, в межах останнього 30-го туру чемпіонату України відбулось одразу декілька матчів, які безпосередньо вплинули на розподіл місць в єврокубках.

УПЛ, 30-й тур

«Карпати» (Львів) – «Зоря» (Луганськ) – 1:3

Голи: Бабогло, 17 – Джордан, 25, Мічін, 57, Слесар, 73

«Полісся» (Житомир) – «Кривбас» (Кривий Ріг) – 1:1

Голи: Батіста, 50 – Твердохліб, 30

«Карпати» у Львові несподівано «згоріли» «Зорі». «Зелено-білі» перед останнім туром йшли на п’ятій сходинці турнірної таблиці УПЛ і зберігали хороші шанси на вихід у Лігу конференцій. Аби зіграти у єврокубках, команді Владислава Лупашка треба було вигравати у невмотивованої «Зорі», яка всі свої завдання вже вирішила, і сподіватись на поразку, або нічию «Полісся» – житомирці у паралельній зустрічі приймали «Кривбас». Варто зазначити, що підопічні Юрія Вернидуба теж претендували на єврокубки, тож інтрига була закручена максимально.

Ще до середини першого тайму Бабогло вивів «Карпати» вперед, а за трохи у паралельній зустрічі повів у рахунку і «Кривбас», що було на руку львів’янам. Однак Джордан доволі швидко зрівняв рахунок на стадіоні «Україна», а по перерві Мічін і Слесар добили «Карпати». «Полісся» ж у матчі з криворіжцями зуміло зрівняти і, зважаючи на поразку «Карпат», вийшло в єврокубки.

Таким чином, «Полісся» з 48-ма очками фінішувало на четвертій сходинці турнірної таблиці УПЛ і представлятиме Україну в Лізі конференцій. «Кривбас» набрав 47 балів і став п’ятим. «Карпати» з 46-ма пунктами шості.