Боснійський фахівець вперше з 1997 року фінішував з командою аж на 3-й сходинці

Донецький «Шахтар» на своєму сайті повідомив про звільнення головного тренера «гірників» Маріно Пушіча. Поєдинок 30-го туру УПЛ проти «Руху» (1:1) став для боснійського фахівця останнім в чемпіонаті України. Разом із Маріно команду залишає і його тренерський штаб.

Нагадаємо, Пушіч очолив донецьку команду у жовтні 2023 року. Протягом цього часу команда провела 71 офіційний матч, здобувши 44 перемоги, 13 нічиїх та зазнала 14 поразок із загальною різницею мʼячів 139:71.

Під керівництвом боснійця донеччани завоювали три національних трофеї: зробили золотий дубль у сезоні-2023/24 та виграли рекордний для українського футболу, 15-й у своїй історії Кубок України (сезон 2024/25).

Поточну першість «Шахтар» завершив на третій сходинці турнірної таблиці УПЛ, уперше з 1997 року фінішувавши поза топ-2 чемпіонату України.

За повідомленням ЗМІ, наступним тренером донеччан стане турецький фахівець Арда Туран, який вже встиг попрощатися з «Еюпспором», за який виступає екс-капітан «Шахтаря» Тарас Степаненко.