Маріно Пушіч нічиєю завершує свою кар'єру в Україні

У суботу, 24 травня, «Шахтар »у завершальному турі чемпіонату України зустрічався з «Рухом». Гра відбулась на «Арені Львів» і завершилась бойовою нічиєю.

УПЛ, 30-й тур

«Рух» (Львів) – «Шахтар» (Донецьк) – 1:1

Голи: Бабукар, 57 – Егіналдо, 46

Вже на старті зустрічі команди обмінялись небезпечними випадами, де майстерно на виході зіграли голкіпери команд, перервавши атаки суперників. В середині тайму Бондаренко пройшов двох опонентів, дістався до штрафного «Руху», але влучив у Дідика. У відповідь Карабін після передачі Пастуха цілив під дальню стійку – «Шахтар» врятував рикошет. За мить Лях стрільнув в сантиметрах над поперечиною воріт «гірників». Був шанс відзначитись зі штрафного у Педрінью, але його удар метрів із 25-ти забрав Герета.

Одразу по перерві «Шахтар» вийшов вперед. Після розіграшу кутового Герета не зміг зафіксувати м'яч, Бондаренко прокинув сферу на Егіналдо і бразилець легко добив її у сітку. Згодом Бондаренко майже з лінії штрафного бив у кут воріт – кіпер «Руха» у стрибку перевів на кутовий. На 57-й хвилині львів’яни відновили статус-кво: Карабін навісив з кутового і Бабукар головою спрямував м’яч у кут воріт.

На екваторі другої сорокап’ятихвилинки Невертон ледь не влучив у сітку, пробиваючи по дузі у дальній від себе кут. «Шахтар» хотів вирвати перемогу і на останніх хвилинах створив низку моментів – Бондаренко і Невертон не змогли реалізувати свої спроби. Був шанс і у Пастуха, але підстрахував Фесюн.

Зрештою, все завершилось бойовою нічиєю. «Шахтар» набрав 62 очки й завершив сезон на третій сходинці турнірної таблиці УПЛ. «Рух» з 38-ма пунктами фінішував сьомим.