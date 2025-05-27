Арда Туран (ліворуч) з гендиректором донеччан Сергієм Палкіним

Новим головним тренером «Шахтаря» став Арда Туран, повідомляє офіційний сайт «гірників». 38-річний турецький фахівець підписав з «помаранчево-чорними» контракт на два сезони – до літа 2027 року. Він стане 39-м наставником в історії донецького клубу.

На своїй посаді він замінив Маріно Пушіча, якого було звільнено декілька днів тому. За інформацією турецького видання HT Spor, зарплата тренера у донецькому клубі складатиме 2 мільйони євро. Арда – перший турецький тренер в історії «Шахтаря» і 13-й іноземний фахівець в клубній історії «гірників».

Нагадаємо, Туран найбільшої слави у статусі футболіста здобув виступами за «Галатасарай», «Атлетіко» та «Барселону». У його доробку чемпіонство Туреччини, три чемпіонства Іспанії (одне з мадридцями й два з каталонцями), чотири Кубки та два Суперкубки Іспанії, а також перемога у Лізі Європи та Суперкубку УЄФА. Зі збірною Туреччини він ставав бронзовим призером Євро-2008.

Тренерську кар'єру розпочав у 2023 році, очоливши турецький «Еюпспор», за який нині виступає Тарас Степаненко. Команда під його керівництвом вийшла у Суперлігу і завершила сезон на шостій сходинці турнірної таблиці.

До слова, «Шахтар» завершив чемпіонат України з найгіршим результатом за останні 29 років, фінішувавши на третьому місці.