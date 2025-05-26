60-річний фахівець встиг попрацювати з командою лише пів року

Український фахівець Роман Григорчук більше не тренуватиме ЛНЗ, інформує офіційний сайт «фіолетових». Черкаський клуб дострокового припинив співпрацю з наставником за обопільною згодою сторін.

Нагадаємо, Григорчук приєднався до команди в грудні 2024 року. Під його керівництвом черкасці зіграли 13 поєдинків, в яких здобули 2 перемоги, розписали 6 нічиїх та зазнали 5 поразок. Як наслідок, ЛНЗ у турнірній таблиці УПЛ фінішував поруч із зоною вильоту, посівши дванадцяту сходинку і набравши 31 очко.

За інформацією «ТаТоТаке», головним кандидатом на вакантну посаду є наставник «Руха» Віталій Пономарьов. Його контракт з «жовто-чорними» спливає після завершення поточного сезону.