Андрій Гаврюшов (праворуч) з президентом «Лівого Берега»

«Лівий Берег» на своєму сайті оголосив про припинення співпраці з головним тренером Віталієм Перваком.

Нагадаємо, 54-річний фахівець очолював київську команду від початку 2023 року і став другим наставником в історії клубу. У сезоні 2023/24 команда під його керівництвом завоювала бронзу Першої ліги, а в плейоф виборола право виступати в УПЛ.

За підсумками останнього чемпіонату «Лівий Берег» фінішував на чотирнадцятому місці і в перехідних матчах бився за право залишитись в еліті. На жаль, «лелеки» двічі поступились «Металісту 1925» (0:1, 0:1) і новий сезон розпочнуть у Першій лізі.

Керівництво «Лівого Берега» вже встигло визначитись з новим наставником – ним став колишній тренер юнацької команди Андрій Гаврюшов. Раніше він працював у системі футбольних клубів «Олександрія», «СК Дніпро-1» та «Рух». Оновлений склад тренерського штабу «Лівого Берега» буде оголошено додатково.