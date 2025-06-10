«Лівий Берег» оголосив про звільнення головного тренера і призначив нового наставника
Київський клуб попрощався з коучем, який вивів команду в УПЛ, але не зміг втримати її в еліті
«Лівий Берег» на своєму сайті оголосив про припинення співпраці з головним тренером Віталієм Перваком.
Нагадаємо, 54-річний фахівець очолював київську команду від початку 2023 року і став другим наставником в історії клубу. У сезоні 2023/24 команда під його керівництвом завоювала бронзу Першої ліги, а в плейоф виборола право виступати в УПЛ.
За підсумками останнього чемпіонату «Лівий Берег» фінішував на чотирнадцятому місці і в перехідних матчах бився за право залишитись в еліті. На жаль, «лелеки» двічі поступились «Металісту 1925» (0:1, 0:1) і новий сезон розпочнуть у Першій лізі.
Керівництво «Лівого Берега» вже встигло визначитись з новим наставником – ним став колишній тренер юнацької команди Андрій Гаврюшов. Раніше він працював у системі футбольних клубів «Олександрія», «СК Дніпро-1» та «Рух». Оновлений склад тренерського штабу «Лівого Берега» буде оголошено додатково.