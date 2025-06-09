Патрік ван Леувен відомий своєю жорсткою дисципліною

Новим головним тренером «Кривбаса» став Патрік ван Леувен, повідомляє офіційний сайт «біло-червоно-чорних». 55-річний фахівець підписав з криворіжцями контракт на три роки. На своїй посаді він замінив Юрія Вернидуба, який виріши не продовжувати співпрацю з командою.

Нагадаємо, ван Леувен розпочав роботу в Україні у структурі «Шахтаря», керуючи з 2006-го по 2013-й роки Академією «гірників». У 2022 році Патрік очолив «Зорю» і завоював з луганцями бронзові медалі УПЛ. У 2023-му став головним тренером «Шахтаря», однак не виправдав довіри й був звільнений через незадовільні результати.

Минулий сезон провів у «Металісті 1925», але також не допрацював до завершення контракту – угоду з ним розірвали за два тури до фінішу сезону (не зумів вивести харків’ян напряму в УПЛ).

До слова, «Кривбас» за підсумками сезону 2024/25 посів у турнірній таблиці чемпіонату України п’яту сходинку, набравши 47 очок (команда Вернидуба до останнього боролась за потрапляння у єврокубки).