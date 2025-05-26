59-річний фахівець покинув криворізців після трьох сезонів

Головний тренер «Кривбаса» Юрій Вернидуб офіційно заявив, що залишає криворіжців після завершення сезону.

«Я прийшов сюди не за грошима і не за титулами. Я прийшов, бо відчув – тут є душа. Ми разом виводили «Кривбас» з тіні. Будували команду не на гучних іменах, а на характері. За ці роки клуб став для мене більше, ніж просто роботою. Це стало частиною мого життя.

Чому я йду? Бо вважаю, що треба бути чесним – перед собою і перед вами. Мені 59. У цьому віці вже не будують планів на 10 років. Але я все ще маю енергію, амбіції та жагу до боротьби. Я хочу ще раз прийняти виклик. Реальний, великий, складний. Я не йду від клубу – я йду до нової цілі», – написав Вернидуб у відкритому листі.

Нагадаємо, Юрій Миколайович очолив «Кривбас» влітку 2022 року і провів із клубом три повноцінні сезони. Під його керівництвом команда в 96-ти матчах здобула 42 перемоги, 19 нічиїх та зазнала 35 поразок. Також Вернидуб завоював з криворіжцями історичну бронзу УПЛ сезону-2023/24 і вперше стартував в єврокубковій кампанії (Ліга Європи 2024/25).

Вернидуб став найуспішнішим тренером в історії відродженого «Кривбасу» (з 2020 року). Поточний сезон команда під його керівництвом завершила на п’ятій сходинці турнірної таблиці УПЛ, набравши 47 очок. Раніше Вернидуб тренував запорізький «Металург», луганську «Зорю», білоруський «Шахтар» Солігорськ та молдовський «Шериф».

До слова, на вакантну посаду у «Кривбас» сватають Імада Ашура, якого нещодавно зі скандалом було звільнено з «Полісся».