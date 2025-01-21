Двоє новобранців раніше виступали в «Карпатах»

Львівський «Рух» на своєму сайті повідомив про підписання чотирьох гравців. Новачками «жовто-чорних» стали захисник Олег Горін та півзахисники Юрій Тлумак, Артур Рябов і Артур Ременяк. Всі гравці приєднались до команди Віталія Пономарьова у статусі вільних агентів. Терміни та умови контрактів не розголошують. В «Русі» новачки виступатимуть під наступними номерами: Тлумак – 6-й, Ременяк – 9-й, Рябов – 16-й, Горін – 25-й.

Нагадаємо, 22-річний Тлумак – починав у «Карпатах». В серпні 2022 року перейшов у київське «Динамо», але одразу ж вирушив в оренду у «Чорноморець». В січні 2022-го за 120 тисяч євро перейшов у «Зорю», звідки відправлявся в «Карпати» в оренду. На початку січня 2024-го дострокового припинив співпрацю з луганцями й у статусі вільного агента повернувся в «Карпати». У поточному сезоні провів за «левів» 5 матчів, а 9 січня покинув команду. Transfermarkt оцінює син легендарного голкіпера «Карпат» Андрія Тлумака у 100 тисяч євро.

24-річний Горін – вихованець «Львова», де й розпочав професіональну кар'єру. Також грав за «Верес», польську «Ягеллонію», «Минай» та СК «Дніпро-1». У його доробку виступи за юнацькі збірні України (U-18 та U-19). Transfermarkt оцінює гравця у 200 тисяч євро.

24-річний Рябов розпочинав у закарпатському «Мункачі». Далі були «Волинь» і «Карпати», які він залишив 15 січня 2025 року. Transfermarkt оцінює гравця у 200 тисяч євро.

24-річний Ременяк дебютував за «Львів.» Також виступав за «Верес» та «Минай» (до 15 січня 2025 року). Провів 1 матч у складі молодіжної збірної України. Transfermarkt оцінює його у 300 тисяч євро.

До слова, 31 грудня два львівські клуби шокували новиною про злиття під брендом «Карпат» у сезоні 2025/26. Першу частину нинішнього розіграшу УПЛ вони завершили поруч – «Карпати» з 24 очками шості, у «Руху» на один пункт менше і сьома позиція. Напередодні «Карпати» підписали чотирьох гравців «Руху».