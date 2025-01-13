Сага з переходом Тимура Стецькова до табору «левів» нарешті добігла свого кінця

Український захисник «Кривбаса» Тимур Стецьков продовжить кар’єру в «Карпатах», інформує прес-служба «зелено-білих». Про терміни та умови угоди не повідомляється, однак Transfermarkt рапортує про контракт до 30 червня 2027 року. До команди Владислава Лупашка 26-річний оборонець приєднався у статусі вільного агента.

Нагадаємо, Стецьков – вихованець «Дніпра». Вперше до «Кривбаса» приєднався у жовтні 2015 року. У січні 2016-го перейшов в «Олександрію», за яку виступав до липня 2022-го, після чого повернувся у криворізький клуб. Минулого сезону виграв під керівництвом Юрія Вернидуба бронзові медалі чемпіонату України.

У вересні 2024 року «Кривбас» відсторонив Тимура від тренувань з основою через небажання гравця продовжувати співпрацю з криворіжцями (угода була чинною до 30 червня 2025 року). У поточному сезоні він зіграв у 8 матчах, в яких забив 1 гол (востаннє виходив на поле 29 серпня у дуелі з Бетісом у кваліфікації Ліги конференцій).

Загалом Стецьков провів в УПЛ 105 матчів та забив 6 голів. Новачок «Карпат» має досвід виступів у Лізі Європи та у Лізі конференцій. Викликався до молодіжної збірної України. Transfermarkt оцінює його у 800 тисяч євро.

«Карпати» на зимову паузу пішли на шостій сходинці турнірної таблиці чемпіонату України, маючи у своєму доробку 24 очки.