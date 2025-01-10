Максим Мельниченко продовжить свої виступи у таборі "поліських вовків"

Український півзахисник «Карпат» Максим Мельниченко став повноцінним гравцем «Полісся», повідомляє офіційний сайт житомирського клубу. 19-річний хавбек підписав з командою Імада Ашура контракт терміном на три роки.

Нагадаємо, Мельниченко – вихованець «Чорноморця». В липні 2021-го він перейшов в СК «Дніпро-1». Через три роки у статусі вільного агента приєднався до «Карпат». У вересні 2024-го його орендувало «Полісся». Угода з житомирцями мала бути чинною до кінця сезону, однак Буткевич і Ко вирішили достроково викупити контракт гравця, скориставшись першочерговим правом на цю опцію.

У поточному сезоні Мельниченко провів за «Полісся» 12 матчів у всіх турнірах, в яких відзначився 1 асистом. У його доробку 5 поєдинків у складі молодіжної збірної України. Transfermarkt оцінює Максима у 400 тисяч євро.

До слова, на зимову паузу «Полісся» пішло на 5-й сходинці турнірної таблиці УПЛ, набравши 27 очок. «Карпати» з 24-ма пунктами шості.