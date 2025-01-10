54-річний фахівець залишив структуру збірних після завершення контракту

Українська асоціація футболу на своєму сайті оголосила про завершення співпраці з Юрієм Морозом. У 54-річного фахівця закінчився термін дії контракту і сторони вирішили його не продовжувати.

Нагадаємо, Мороз, працюючи у тренерському штабі Юрія Калітвінцева, допоміг збірній України U-19 у 2009 році добути золоті нагороди чемпіонату Європи. Згодом розпочав цикл із поколінням футболістів 1994 року народження, з якими взяв участь у двох відбірних турнірах – Євро-2011 (U-17) та Євро-2013 (U-19). Паралельно він допомагав Павлу Яковенку в молодіжній збірній і керував командою в кількох матчах (2010, 2012).

В липні 2014-го розпочав працювати в «Динамо» (асистентом і наставником U-19). Згодом очолив «Чорноморець», а в вересні 2022-го повернувся до роботи зі збірними. Спочатку тренував футболістів 2006 року народження (з ними взяв участь у відборі Євро-2023 (U-17)), а у 2024-му отримав під своє керівництво молодші юнацькі команди (не старші U-17) і протягом року встиг попрацювати одразу з трьома збірними – 2007-го, 2008-го та 2009 років народження.

Варто зазначити, що з командою 2007 р. н. він напрочуд вдало виступив в еліт-раунді відбору Євро-2024 (U-17) і керував нею у фінальному турнірі чемпіонату Європи. А у жовтні 2024-го вивів футболістів 2008 р. н. до еліт-раунду відбору Євро-2025 (U-17).