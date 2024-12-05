«Синьо-жовті» після нещоавнього провалу зосередяться на підготовці до чергової континентальної першості

У четвер, 5 грудня, у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування кваліфікаційного раунду Євро-2026 серед збірних U-19, повідомляє офіційний сайт УАФ. 52 команди були розділені на 13 груп по чотири учасники. Господар фінальної частини, збірна Уельсу, отримав перепустку на цей турнір автоматично, а збірна Іспанії вступить у боротьбу в еліт-раунді кваліфікації.

За підсумками кваліфікаційного раунду відбору по дві найкращі команди з кожної групи, а також найкраща збірна серед тих, що посядуть треті місця, приєднаються до Іспанії в еліт-раунді. Він пройде навесні 2026 року й у 7 групах визначить сім збірних, що складуть компанію Уельсу у фінальній частині Євро-2026 (U-19).

Юнацька збірна України (зараз вона U-18, гравці 2007 року народження) на підставі рейтингу УЄФА, сформованого на основі результатів цієї вікової категорії в чотирьох останніх сезонах, перед жеребкуванням кваліфікаційного раунду Євро-2026 (U-19) потрапила до кошика А. Згідно з результатами жеребкування «синьо-жовті» опинилися в групі 5, де протистоятимуть Словаччині, Чорногорії та Албанії.

Результати жеребкування кваліфікаційного раунду Євро-2026 (U-19)

Група 1: Ірландія, Нідерланди, Кіпр, Казахстан.

Група 2: Франція, Угорщина, Болгарія, Фарерські о-ви.

Група 3: Туреччина, Греція, білорусь, Ліхтенштейн.

Група 4: Ізраїль, Австрія, Словенія, Люксембург.

Група 5: Україна, Словаччина, Чорногорія, Албанія.

Група 6: Сербія, Хорватія, Грузія, Гібралтар.

Група 7: Румунія, Ісландія, Фінляндія, Андорра.

Група 8: Англія, Шотландія, Латвія, Литва.

Група 9: Італія, Польща, Боснія і Герцеговина, Молдова.

Група 10: Данія, Швейцарія, Швеція, Сан-Марино.

Група 11: Португалія, Бельгія, Північна Македонія, Естонія.

Група 12: Норвегія, Німеччина, Вірменія, Косово.

Група 13: Чехія, Північна Ірландія, Мальта, Азербайджан.

Господарі мінітурнірів у кожній групі будуть узгоджені після жеребкування. Матчі в кожному мінітурнірі проходитимуть в одне з наступних вікон:

1–9 вересня 2025 року;

6–14 жовтня 2025 року;

10–18 листопада 2025 року.

Нагадаємо, нещодавно збірна України U-19 боролась за потрапляння на чемпіонат Європи 2025 року. Підопічні Дмитра Михайленка програли всі три матчі кваліфікаційного раунду Євро-2025 – Казахстану, Словенії та Нідерландам – і посіли четверте місце, що автоматично викреслило їх з-поміж претендентів на путівку до елітного раунду.