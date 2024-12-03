Підопічні Унаї Емері починають цілеспрямовану підготовку до чемпіонату Європи

У вівторок, 3 грудня, у Братиславі відбулося жеребкування групового етапу Євро-2025 U-21. Серед інших збірних своїх суперників дізналася й Україна.

Нагадаємо, Україна напряму потрапила на чемпіонат Європи через рейтинг найкращих других місць відбору. У групі з Англією, Сербією, Північною Ірландією, Люксембургом та Азербайджаном «синьо-жовті» набрали 24 очки, відставши від англійців на одне очко.

16 учасників фінального етапу були розподілені на 4 групи. Згідно з результатами жеребкування Україна потрапила у групу D, де зіграє з Нідерландами, Данією та Фінляндією.

Група А Словаччина, Іспанія, Італія, Румунія

Група В: Чехія, Англія, Німеччина, Словенія

Група С: Португалія, Франція, Польща, Грузія

Група D: Фінляндія, Нідерланди, Україна, Данія

Зазначимо, Євро U-21 проходитиме з 11 по 28 червня 2025 року у Словаччині. України зіграє два матчі групового етапу у місті Пресов, а один в Кошице.

Розклад молодіжного Євро-2025 з футболу

1-й тур, 12 червня: Україна – Данія

2-й тур, 15 червня: Фінляндія – Україна

3-й тур, 18 червня: Нідерланди – Україна

У разі проходження групового раунду на Україну очікує зустріч з однією з двох команд квартету С:

переможець групи C — друга команда групи D

переможець групи D — друга команда групи C

До слова, чинним переможцем молодіжного Євро-2023 є збірна Англії, яка у фіналі здолала Іспанію з рахунком 1:0.