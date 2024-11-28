«Синьо-жовті» зуміли втриматись на своїх позиціях у світовому рейтингу

Збірна України в оновленому рейтингу збірних посіла 25-ту сходинку, повідомляє офіційний сайт ФІФА. Після публікації попереднього реєстру команда Сергія Реброва провела два матчі Ліги націй: розписала бойову нічию з Грузією (1:1) та перемогла Албанію (2:1). Позитивна динаміка дозволила українцям зберегти за собою 25-ту сходинку.

В доробку «синьо-жовтих» 1554,94 бала. Серед представників УЄФА (європейських збірних) українська команда продовжує залишатись 13-ю. Суперник України у плей-оф Ліги націй – команда Бельгії – опустилась на дві сходинки й посідає восьмий щабель. До слова, продовжує лідирувати у рейтингу Аргентина, далі розташувались Франція та Іспанія.

Рейтинг ФІФА станом на 28 листопада 2024 року:

1. Аргентина – 1867,25 очок

2. Франція – 1859,78

3. Іспанія – 1853,27

4. Англія – 1813,81

5. Бразилія – 1775,85

6. Португалія – 1756,12 (+1)

7. Нідерланди – 1747,55 (+1)

8. Бельгія – 1740,62 (-2)

9. Італія – 1731,51 (+1)

10. Німеччина – 1703,79 (+1)

...

22. Австрія – 1589,84 (+1)

23. Республіка Корея – 1585,45 (-1)

24. Еквадор – 1560,13 (+3)

25. Україна – 1554,94

– 26. Австралія – 1544,15 (-2)

Нагадаємо, свій наступний матч збірна України зіграє у березні 2025 року. Перший поєдинок плей-оф за підвищення у дивізіон A проти Бельгії Україна проведе на номінально домашньому стадіоні, а матч-відповідь відбудеться на виїзді.