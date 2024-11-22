Збірна України з футболу отримала суперника у плей-оф Ліги націй
У п’ятницю, 22 листопада, у швейцарському Ньйоні відбулось жеребкування плей-оф Ліги націй. Свого суперника серед інших дізналась і Україна. Нагадаємо, у 6-му турі групового етапу Ліги націй збірна України здолала Албанію (2:1) і завдяки перемозі Чехії над Грузією (2:1) у паралельній зустрічі змогла фінішувати на другій сходинці турнірної таблиці групи В1. Як наслідок, команда Сергія Реброва здобула право поборотись за вихід в еліту турніру – дивізіон А.
Серед потенційних опонентів «синьо-жовтих» було чотири збірні, які в чотирьох групах ліги А посіли треті місця – Бельгія, Угорщина, Сербія та Шотландія. Згідно з результатами жеребкування наша команда боротиметься за вихід у групу А з Бельгією.
До слова, «червоні дияволи» у цьогорічному розіграші Ліги націй виступали у групі А2, де їхніми суперниками були Франція, Італія та Ізраїль. Підопічні Доменіко Тедеско набрали лише 4 очки і випередили Ізраїль, який теж фінішував з 4-ма пунктами, за додатковими показниками.
Стикові матчі між Лігами B/C та A/B, а також чвертьфінали Ліги А пройдуть 20 та 23 березня 2025 року. Півфінали Ліги А відбудуться 4 та 5 червня, матч за третє місце та фінал – 8 червня. Стикові поєдинки між Лігами C/D заплановані на 26 та 31 березня 2026 року.
Жеребкування плей-оф Ліги націй 2024/25
1/4 фіналу Ліги A (20 та 23 березня 2025 року)
- Нідерланди – Іспанія
- Хорватія – Франція
- Данія – Португалія
- Італія – Німеччина
1/2 фіналу Ліги A (4 та 5 червня 2025 року)
- Італія/Німеччина – Данія/Португалія
- Нідерланди/Іспанія – Хорватія/Франція
Плей-оф Ліг А/B (20 та 23 березня 2025 року)
- Туреччина – Угорщина
- Україна – Бельгія
- Австрія – Сербія
- Греція – Шотландія
Плей-оф Ліг B/C (20 та 23 березня 2025 року)
- Косово – Ісландія
- Болгарія – Ірландія
- Вірменія – Грузія
- Словаччина – Словенія
Плей-оф Ліг C/D (26 та 31 березня 2026 року)
- Гібралтар – Латвія
- Мальта – Люксембург