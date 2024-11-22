«Синьо-жовті» не так давно вже зустрічались з іменитим опонентом на Євро-2024

У п’ятницю, 22 листопада, у швейцарському Ньйоні відбулось жеребкування плей-оф Ліги націй. Свого суперника серед інших дізналась і Україна. Нагадаємо, у 6-му турі групового етапу Ліги націй збірна України здолала Албанію (2:1) і завдяки перемозі Чехії над Грузією (2:1) у паралельній зустрічі змогла фінішувати на другій сходинці турнірної таблиці групи В1. Як наслідок, команда Сергія Реброва здобула право поборотись за вихід в еліту турніру – дивізіон А.

Серед потенційних опонентів «синьо-жовтих» було чотири збірні, які в чотирьох групах ліги А посіли треті місця – Бельгія, Угорщина, Сербія та Шотландія. Згідно з результатами жеребкування наша команда боротиметься за вихід у групу А з Бельгією.

До слова, «червоні дияволи» у цьогорічному розіграші Ліги націй виступали у групі А2, де їхніми суперниками були Франція, Італія та Ізраїль. Підопічні Доменіко Тедеско набрали лише 4 очки і випередили Ізраїль, який теж фінішував з 4-ма пунктами, за додатковими показниками.

Стикові матчі між Лігами B/C та A/B, а також чвертьфінали Ліги А пройдуть 20 та 23 березня 2025 року. Півфінали Ліги А відбудуться 4 та 5 червня, матч за третє місце та фінал – 8 червня. Стикові поєдинки між Лігами C/D заплановані на 26 та 31 березня 2026 року.

Жеребкування плей-оф Ліги націй 2024/25

1/4 фіналу Ліги A (20 та 23 березня 2025 року)

Нідерланди – Іспанія

Хорватія – Франція

Данія – Португалія

Італія – Німеччина

1/2 фіналу Ліги A (4 та 5 червня 2025 року)

Італія/Німеччина – Данія/Португалія

Нідерланди/Іспанія – Хорватія/Франція

Плей-оф Ліг А/B (20 та 23 березня 2025 року)

Туреччина – Угорщина

Україна – Бельгія

Австрія – Сербія

Греція – Шотландія

Плей-оф Ліг B/C (20 та 23 березня 2025 року)

Косово – Ісландія

Болгарія – Ірландія

Вірменія – Грузія

Словаччина – Словенія

Плей-оф Ліг C/D (26 та 31 березня 2026 року)