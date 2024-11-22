Наставник «синьо-жовтих» лише в останньому турі зумів здобути з командою право поборотись за еліту Ліги націй

У листопаді збірна України в межах Ліги націй провела два матчі, в яких розписала нічию з Грузією (1:1) та перемогла Албанію (1:0). Для головного тренера «синьо-жовтих» Сергія Реброва ці два поєдинки стали 21-м та 22-м відповідно на чолі національної команди.

Як наслідок, у рейтингу тренерів збірної України він обійшов Олексія Михайличенка і піднявся на п’яту сходинку. У доробку Реброва 10 перемог, 7 нічиїх та 5 поразок. Абсолютним рекордсменом збірної залишається Олег Блохін, під керівництвом якого збірна України грала на своєму єдиному чемпіонаті світу — 2006 року в Німеччині, вийшовши тоді до чвертьфіналу.

Топ-10 тренерів збірної України за кількістю матчів біля керма національної команди:

1. Олег Блохін – 64 матчі (28 перемог, 17 нічиїх, 19 поразок)

– 64 матчі (28 перемог, 17 нічиїх, 19 поразок) 2. Андрій Шевченко – 52 матчі (25 перемог, 13 нічиїх, 14 поразок)

– 52 матчі (25 перемог, 13 нічиїх, 14 поразок) 3. Михайло Фоменко – 37 матчів (24 перемоги, 6 нічиїх, 7 поразок)

– 37 матчів (24 перемоги, 6 нічиїх, 7 поразок) 4. Йожеф Сабо – 34 матчі (16 перемог, 12 нічиїх, 6 поразок)

– 34 матчі (16 перемог, 12 нічиїх, 6 поразок) 5. Сергій Ребров – 22 матчі (10 перемог, 7 нічиїх, 5 поразок)

– 22 матчі (10 перемог, 7 нічиїх, 5 поразок) 6. Олексій Михайличенко – 21 матч (12 перемог, 5 нічиїх, 4 поразки)

– 21 матч (12 перемог, 5 нічиїх, 4 поразки) 7. Леонід Буряк – 19 матчів (5 перемог, 6 нічиїх, 8 поразок)

– 19 матчів (5 перемог, 6 нічиїх, 8 поразок) 8. Валерій Лобановський – 18 матчів (6 перемог, 7 поразок, 5 нічиїх)

– 18 матчів (6 перемог, 7 поразок, 5 нічиїх) 9. Олександр Петраков – 15 матчів (6 перемог, 7 нічиїх, 2 поразки)

– 15 матчів (6 перемог, 7 нічиїх, 2 поразки) 10. Олег Базилевич – 11 матчів (4 перемоги, 3 нічиї, 4 поразки)

– 11 матчів (4 перемоги, 3 нічиї, 4 поразки) 11. Юрій Калітвінцев – 8 матчів (1 перемога, 5 нічиїх, 2 поразки)

– 8 матчів (1 перемога, 5 нічиїх, 2 поразки) 12. Анатолій Коньков – 8 матчів (3 перемоги, 4 нічиї)

– 8 матчів (3 перемоги, 4 нічиї) 13. Мирон Маркевич – 4 матчі (3 перемоги, 1 нічия)

– 4 матчі (3 перемоги, 1 нічия) 14. Віктор Прокопенко – 3 матчі (1 нічия, 2 поразки)

– 3 матчі (1 нічия, 2 поразки) 15. Микола Павлов – 3 матчі (1 нічия, 2 поразки)

– 3 матчі (1 нічия, 2 поразки) 16. Андрій Баль – 2 матчі (1 нічия, 1 поразка)

– 2 матчі (1 нічия, 1 поразка) 17. Олександр Заваров – 1 матч (1 перемога)

– 1 матч (1 перемога) 18. Руслан Ротань – 1 матч (1 поразка)

* з урахуванням товариського матчу Україна – Мальта (0:1, 06.06.2017), який ФІФА визнала неофіційним, а також зарахованої УЄФА технічної поразки в поєдинку Ліги націй УЄФА зі Швейцарією (0:3, 17.11.2020)

Нагадаємо, за підсумками групового етапу Ліги націй збірна України набрала 8 очок, здобувши право навесні 2025 року поборотись за вихід у дивізіон А.