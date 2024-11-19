Підопічні Дмитра Михайленка повністю провалили відбір на чемпіонат Європи

Юнацька збірна України у вівторок, 19 листопада, зіграла завершальний матч кваліфікаційного раунду Євро-2025. Суперником «синьо-жовтих» стали господарі змагань – Нідерланди. Українці ще до матчу втратили будь-які шанси на вихід в еліт-раунд і боролись за престиж. На жаль, набрати бодай очко нашій команді так і не вдалось.

Євро-2025. Перший кваліфікаційний етап, 3-й тур

Нідерланди U-19 – Україна U-19 – 1:0

Гол: Сліті, 39

На підопічних Дмитра Михайленка не тиснула відповідальність за результат – після поразок Казахстану (1:2) та Словенії (0:1) українці могли грати у своє задоволення. На старті зустрічі Синчук перевірив кіпера ударом зі штрафного.

Пізніше нідерландці заблокували небезпечний удар Гусола, а згодом все той же Синчук пробив повз дальню стійку. Наприкінці тайму господарі вийшли вперед – стрімку контратаку після кутового збірної України завершив Сліті, вигравши свою дуель у Бакуса.

По перерві нідерландці продовжили володіти ініціативою, не дозволяючи супернику реалізувати свої моменти. Спроби змінити малюнок гри замінами теж не принесли результату. Як наслідок, мінімальна перемога Нідерландів і третя поспіль поразка України. «Синьо-жовті» фінішували у своїй групі останніми, так і не набравши очок.