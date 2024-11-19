Збірна Іспанії має шанс взяти другий титул поспіль

Напередодні у Лізі націй відбулись вирішальні матчі 6-го туру групового етапу, які дозволили визначити всіх чвертьфіналістів, які боротимуться за головний трофей турніру. Зокрема, у групі А1 за другу сходинку бились Хорватія та Шотландія, а в квартеті А4 ще одного учасника плейоф визначали Сербія та Данія. Попри те, що 6-й тур ще не було зіграно до кінця, вже визначились всі вісім учасників плейоф у дивізіоні А Ліги націй.

Зазначимо, у сезоні 2024/25 турнір змінив формат плейоф. Тепер до нього виходять 8 команд – переможці та другі місця в групах Ліги А. На цій стадії вони зіграють по два матчі: вдома та на виїзді й, таким чином, визначать учасників «Фіналу чотирьох».

Чвертьфіналісти Ліги націй:

Група А1: Португалія і Хорватія

Португалія і Хорватія Група А2: Франція та Італія

Франція та Італія Група А3: Німеччина та Нідерланди

Німеччина та Нідерланди Група А4: Іспанія та Данія

До слова, шість з восьми учасників плейоф мають досвід участі у «Фіналі чотирьох» попередніх розіграшів Ліги націй. Вперше відібратися туди можуть Німеччина та Данія.

Португалія (переможець 2019 року)

Франція (переможець 2021 року)

Іспанія (переможець 2023 року, також фіналіст 2021 року)

Нідерланди (фіналіст 2019 року, четверте місце 2023 року)

Хорватія (фіналіст 2023 року)​

Італія (бронзовий призер 2021 та 2023 років)

Нагадаємо, жеребкування чвертьфіналів Ліги націй відбудеться 22 листопада. Матчі цієї стадії заплановані на березень 2025 року. «Фінал чотирьох» Ліги націй 2024/25 відбудеться в червні 2025 року.