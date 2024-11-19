Визначились всі чвертьфіналісти Ліги націй сезону 2024/25
Напередодні у Лізі націй відбулись вирішальні матчі 6-го туру групового етапу, які дозволили визначити всіх чвертьфіналістів, які боротимуться за головний трофей турніру. Зокрема, у групі А1 за другу сходинку бились Хорватія та Шотландія, а в квартеті А4 ще одного учасника плейоф визначали Сербія та Данія. Попри те, що 6-й тур ще не було зіграно до кінця, вже визначились всі вісім учасників плейоф у дивізіоні А Ліги націй.
Зазначимо, у сезоні 2024/25 турнір змінив формат плейоф. Тепер до нього виходять 8 команд – переможці та другі місця в групах Ліги А. На цій стадії вони зіграють по два матчі: вдома та на виїзді й, таким чином, визначать учасників «Фіналу чотирьох».
Чвертьфіналісти Ліги націй:
- Група А1: Португалія і Хорватія
- Група А2: Франція та Італія
- Група А3: Німеччина та Нідерланди
- Група А4: Іспанія та Данія
До слова, шість з восьми учасників плейоф мають досвід участі у «Фіналі чотирьох» попередніх розіграшів Ліги націй. Вперше відібратися туди можуть Німеччина та Данія.
- Португалія (переможець 2019 року)
- Франція (переможець 2021 року)
- Іспанія (переможець 2023 року, також фіналіст 2021 року)
- Нідерланди (фіналіст 2019 року, четверте місце 2023 року)
- Хорватія (фіналіст 2023 року)
- Італія (бронзовий призер 2021 та 2023 років)
Нагадаємо, жеребкування чвертьфіналів Ліги націй відбудеться 22 листопада. Матчі цієї стадії заплановані на березень 2025 року. «Фінал чотирьох» Ліги націй 2024/25 відбудеться в червні 2025 року.