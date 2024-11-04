Дебютний виклик у національну команду отримав Єгор Ярмолюк

Головний тренер збірної України Сергій Ребров оголосив імена футболістів, яких він викликав на листопадові поєдинки Ліги націй, повідомляє офіційний сайт УАФ. До основного списку потрапили 25 гравців, ще сім виконавців увійшли до резервного пулу.

Варто звернути увагу на дебютний виклик у національну команду Єгора Ярмолюка з англійського «Брентфорда» та відсутність в обох списках капітана «Динамо» Андрія Ярмоленка.

Склад збірної України:

Воротарі: Георгій Бущан («Динамо»), Анатолій Трубін («Бенфіка», Португалія), Андрій Лунін («Реал» Мадрид, Іспанія).

Георгій Бущан («Динамо»), Анатолій Трубін («Бенфіка», Португалія), Андрій Лунін («Реал» Мадрид, Іспанія). Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі – «Шахтар»), Олександр Тимчик («Динамо»), Віталій Миколенко («Евертон», Англія), Ілля Забарний («Борнмут», Англія), Максим Таловєров (ЛАСК, Австрія).

Півзахисники: Микола Шапаренко, Володимир Бражко (обидва — «Динамо» Київ), Георгій Судаков, Дмитро Криськів, Олександр Зубков (усі — «Шахтар» Донецьк), Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко (обидва — «Полісся» Житомир), Іван Калюжний («Олександрія»), Михайло Мудрик («Челсі» Лондон, Англія), Віктор Циганков («Жирона», Іспанія), Олександр Зінченко («Арсенал» Лондон, Англія), Єгор Ярмолюк («Брентфорд», Англія).

Нападники: Артем Довбик («Рома», Італія), Роман Яремчук («Олімпіакос», Греція), Владислав Ванат («Динамо»).

Резервний список:

Воротарі: Дмитро Різник («Шахтар»).

Дмитро Різник («Шахтар»). Захисники: Олександр Сваток («Остін», США), Богдан Михайліченко («Полісся»).

Олександр Сваток («Остін», США), Богдан Михайліченко («Полісся»). Півзахисники: Віталій Буяльський, Владислав Кабаєв (обидва – «Динамо»), Тарас Степаненко («Шахтар»).

Віталій Буяльський, Владислав Кабаєв (обидва – «Динамо»), Тарас Степаненко («Шахтар»). Нападники: Данило Сікан («Шахтар»).

Нагадаємо, в листопаді збірна України проведе два завершальні матчі у групі В1 Ліги націй. 16 листопада в 5-му турі «синьо-жовті» в Батумі на AdjaraBet Arena зійдуться з Грузією, а 19 листопада в 6-му турі в Тирані на стадіоні Air Albania зіграють проти Албанії.

Після 4-х турів у квартеті з 7-ма очками лідирує Чехія. Далі йдуть Грузія та Албанія (в обох по 6 пунктів). Замикає групу Україна з 4-ма балами.