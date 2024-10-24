«Синьо-жовті» дещо погіршили своє становище у світовому рейтингу

Збірна України в оновленому рейтингу збірних посіла 25-ту сходинку, повідомляє офіційний сайт ФІФА. Після публікації попереднього реєстру команда Сергія Реброва провела два матчі Ліги націй: здолала Грузію (1:0) та розписала нічию з Чехією (1:1). Попри позитивну динаміку українці опустились на одну сходинку, пропустивши вперед Австралію. В доробку «синьо-жовтих» 1552,37 бала. Серед представників УЄФА (європейських збірних) українська команда продовжує залишатись 13-ою.

Суперники України у групі В1 Ліги націй посідають наступні місця: Чехія – 45-та (+1 сходинка), Албанія – 65-та (+2), Грузія – 67-ма (-1). До слова, продовжує лідирувати у рейтингу Аргентина, далі розташувались Франція та Іспанія.

Рейтинг ФІФА станом на 24 жовтня 2024 року:

1. Аргентина – 1883,50 очок

2. Франція – 1859,85

3. Іспанія – 1844,33

4. Англія – 1807,83

5. Бразилія – 1784,37

6. Бельгія – 1761,27

7. Португалія – 1752,68 (+1)

8. Нідерланди – 1748,24 (-1)

9. Італія – 1729,40 (+1)

10. Колумбія – 1724,37 (-1)

...

22. Республіка Корея – 1589,93 (+1)

23. Австрія – 1589,93 (-1)

24. Австралія – 1552,77 (+1)

25. Україна – 1552,39 (-1)

– 26. Туреччина – 1548,15

Нагадаємо, свої наступні поєдинки підопічні Сергія Реброва проведуть 16 та 19 листопада проти збірних Грузії та Албанії (в межах Ліги націй).