Збірна України опустилась на одну сходинку в рейтингу ФІФА після жовтневих матчів у Лізі націй
Збірна України в оновленому рейтингу збірних посіла 25-ту сходинку, повідомляє офіційний сайт ФІФА. Після публікації попереднього реєстру команда Сергія Реброва провела два матчі Ліги націй: здолала Грузію (1:0) та розписала нічию з Чехією (1:1). Попри позитивну динаміку українці опустились на одну сходинку, пропустивши вперед Австралію. В доробку «синьо-жовтих» 1552,37 бала. Серед представників УЄФА (європейських збірних) українська команда продовжує залишатись 13-ою.
Суперники України у групі В1 Ліги націй посідають наступні місця: Чехія – 45-та (+1 сходинка), Албанія – 65-та (+2), Грузія – 67-ма (-1). До слова, продовжує лідирувати у рейтингу Аргентина, далі розташувались Франція та Іспанія.
Рейтинг ФІФА станом на 24 жовтня 2024 року:
- 1. Аргентина – 1883,50 очок
- 2. Франція – 1859,85
- 3. Іспанія – 1844,33
- 4. Англія – 1807,83
- 5. Бразилія – 1784,37
- 6. Бельгія – 1761,27
- 7. Португалія – 1752,68 (+1)
- 8. Нідерланди – 1748,24 (-1)
- 9. Італія – 1729,40 (+1)
- 10. Колумбія – 1724,37 (-1)
- ...
- 22. Республіка Корея – 1589,93 (+1)
- 23. Австрія – 1589,93 (-1)
- 24. Австралія – 1552,77 (+1)
- 25. Україна – 1552,39 (-1)
- 26. Туреччина – 1548,15
Нагадаємо, свої наступні поєдинки підопічні Сергія Реброва проведуть 16 та 19 листопада проти збірних Грузії та Албанії (в межах Ліги націй).