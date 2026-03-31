Перший етап змагань відбудеться у Винниках

25 квітня на базі комплексу «Емелі Резорт» у Винниках біля Львова відбудеться перший етап великих військово-тактичних змагань Kordon Race та Kordon Trail.

Як повідомили організатори, цьогоріч забіг виходить на новий рівень: оновлені технологічні перешкоди, чотири унікальні локації та масштабна благодійна місія – підтримка ветеранського освітньо-спортивного центру Kordon Academy.

«Усі кошти, зібрані під час забігів, будуть спрямовані на розвиток центру, місія якого – допомогти ветеранам пройти шлях від фронту до цивільного життя. Тут захисникам і захисницям допомагатимуть адаптуватися до мирних умов, надаючи актуальні знання та інструменти для професійної реалізації», – зазначають організатори.

У 2026 році планується чотири етапи змагань у чотирьох локаціях: географія забігів охопить різноманітні куточки Львівщини, пропонуючи щоразу новий ландшафт і виклики.

Інноваційні перешкоди: учасники випробують себе на трасах, створених за принципом скандинавських смуг перешкод – поєднання спортивно-інженерних та екологічних конструкцій, інтегрованих у природне середовище, орієнтованих на функціональний рух і доступність. Впроваджено сучасну систему таймінгу для максимально точного відстеження результатів у реальному часі.

Програма забігу адаптована для різних рівнів підготовки:

Професійні дистанції: Individual, Team, Ultra.

Спеціальні категорії: адаптивний забіг Special для ветеранів і класичний Trail.

Для всієї родини: дистанції Fun/Family та дитячі забіги Children.

Окрім спортивної частини, на локації працюватимуть інтерактивні майданчики: майстер-класи з тактичної медицини та мінної безпеки, показові виступи й робота з кінологами ДПСУ, а також комфортні зони відпочинку для родин і вболівальників.

«Kordon Race – це не просто спорт, це територія сили та єдності, випробування волі на трасі з понад 20 перешкодами, де кожен кілометр наповнений сенсом взаємодопомоги. Ми не просто долаємо рови та бастіони – ми будуємо майбутнє для тих, хто захищав і захищає наше сьогодення», – зазначив організатор змагань Петро Жовнич.

Нагадаємо, Kordon Race – це серія (4 рази в рік) спортивних змагань за підтримки Державної прикордонної служби України, що поєднує забіг з перешкодами та трейловий біг природними маршрутами. У стартах беруть участь цивільні, діти, професійні спортсмени, військові та ветерани з ампутаціями.